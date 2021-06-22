2021/06/22 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن اسم اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمصنع محليا.

وقال أردوغان في احتفال لإعلان بدء برنامج التجارب البشرية على اللقاح المحلي المضاد لكورونا بحضور المتطوعين في المدينة الطبية، إن اسم اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا، هو “توركوفاج- TURKIVAC”.

وتسارعت عمليات التطعيم ضد كورونا في تركيا، منذ مطلع يونيو الحالي، حيث شهدت البلاد معدلات عالية في التطعيم خلال الأيام الأخيرة بواقع 1.5 مليون عملية تطعيم في اليوم الواحد، وسط خفض متواصل للفئات العمرية المشمولة بشرائح اللقاحات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن اسم لقاحها المضاد لكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن اسم لقاحها المضاد لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).