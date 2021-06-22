2021/06/22 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسته، المقررة اليوم، الى الاحد المقبل.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته الى يوم الاحد المُقبل”.

التالي

منذ 20 دقيقة

في استقبال رسمي..



الحلبوسي يلتقي نظيره الفرنسي في قصر لاسيه بباريس (صور)

منذ 47 دقيقة

البنك المركزي يكشف عن إطلاق مبادرة بقيمة 5 تريليونات

منذ ساعة واحدة

العراق وتركيا يبحثان التعاون الاقتصادي والمالي

منذ ساعة واحدة

لجنة برلمانية تطالب بإلغاء “التطبيقي والإحيائي” وتشريع قانون يتعلق بالتعليم

منذ ساعتين

مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

منذ 3 ساعات

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

منذ 3 ساعات

بالوثيقة..



المالية النيابية تخاطب الوزارات كافة للمصادقة على الملاكات الوظيفية

منذ 4 ساعات

جدول اعمال مجلس النواب اليوم

منذ 18 ساعة

الحلبوسي والوفد النيابي المرافق له يصلون إلى باريس

منذ 20 ساعة

نائب: المشاريع في ديالى عشوائية وبساتين مهددة بالزوال

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يؤجل انعقاد جلسته الى يوم الاحد المُقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يؤجل انعقاد جلسته الى يوم الاحد المُقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).