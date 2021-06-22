2021/06/22 | 17:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل ستة أشهر من تحذير سابق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتجاوز خط سرت-الجفرة في ليبيا، كان نظيره الجزائري عبد المجيد تبون يحذر من تجاوز طرابلس.وتوضح إثارة هذه التصريحات من جديد المفارقات في الرؤية المصرية-الجزائرية التي وإن تبدو اشتباكا سياسيا لكن المصالح الاقتصادية تقف ورائها، وفق محللين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسائل الجزائر إلى مصر.. "اشتباك سياسي" ومنافسة اقتصادية في ليبيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسائل الجزائر إلى مصر.. "اشتباك سياسي" ومنافسة اقتصادية في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).