2021/06/22 | 17:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء الأعلى يستنكر الأفعال غير السلمية التي قام بها البعض في محكمة استئناف ذي قار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الأعلى يستنكر الأفعال غير السلمية التي قام بها البعض في محكمة استئناف ذي قار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الأعلى يستنكر الأفعال غير السلمية التي قام بها البعض في محكمة استئناف ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).