2021/06/22 | 17:46 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 22 يونيو 2021 | 05:42 مساءً

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استقبال رسمي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في قصر لاسيه بباريس

استقبال رسمي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في قصر لاسيه في باريس.



وكان في استقبال الحلبوسي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريتشارد فيران.



ووصل رئيس البرلمان الى العاصمة الفرنسية ليلة امس الاثنين، تلبية لدعوة رسمية وجهت له.

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