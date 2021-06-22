مجلس النواب يفشل بعقد جلسته ويؤجلها الى الاحد المُقبل

2021/06/22 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل مجلس النواب العراقي، اليوم

الثلاثاء، بعقد جلسته المزمع عقدها

اليوم، فيما قررت رئاسة المجلس تأجيلها

الى الاحد المقبل.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان مجلس

النواب يؤجل انعقاد جلسته الى يوم الاحد

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