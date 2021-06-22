بين التعريف والتوظيف - حسن الشرع

2021/06/22 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_الشرع بوسعي ان اعمل تصنيفا ميسرا لأنواع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لتقع في عدة انواع من اهمها :حسابات الأفراد الشخصية الحسابات العائلية حسابات الترويج والدعاية للمنتجالحسابات الوظيفية الرسميةالحسابات المهنية والثقافيةحسابات الأغراض الخاصة..كحسابات السياسيين وحسابات التعليم حسابات المجموعات المغلقة كالعصابات والمتاجرات غير المشروعة وربما الإباحية وغيرها.وغالبا ما تنشي ......





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