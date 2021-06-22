الواقع الطبقي في المجتمع العربي الفلسطيني 48 (5) والاخيرة - الوحدة الوطنية، المشتركة والموحدة - ارام محاميد

2021/06/22 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ارام_محاميد لا يوجد فصل بين الوطنيّ والاجتماعيّ (الطبقيّ) كما ذكرنا، بل إنّ مأزق اليسار العربيّ هو تنصّل البرجوازيات العربيّة من مَهمّة التّنوير، ما ألقى على اليسار العربيّ حملاً مضاعفًا.



إلّا أنّه في سياقنا هذا، طغيان الظرف الوطنيّ في لحظاتٍ تاريخيّةٍ معيّنةٍ يُنسي الجميع الجانب الاجتماعيّ لصالح "المصلحة الوطنيّة".



ونستطيع الإشارة إلى انتفاضة الـ 2000 والانقسام الّذي أحدثته اتفاقية أوسلو.



في سياق الأ ......





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