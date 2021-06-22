في نقد النظرية البعثية - جعفر المظفر

2021/06/22 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر في نقد النظرية البعثية*في بلدان العالم الثالث التي لا تعيش إشكالية "التاريخ الباهر" عادة ما تكون شعوبها غير مكبلة بقيود ذلك التاريخ لذلك رأيناها أكثر قدرة على إختيار مناهجها وإستراتيجياتها وعقائدها بمنأى عن وطأِ وثقل تلك القيود.



على الجانب العربي لم يكن الأمر يجري بهذه السهولة, ففي هذه الرقعة من الأرض والمياه التي تمتد من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي والتي تضم بين كفتيها بلدانا من ......





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