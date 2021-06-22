حدد مدته.. ناظم: مبادرة للبنك المركزي لمنح قروض للمواطنين بلا فوائد

2021/06/22 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

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المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: هناك إجراءات لدى الحكومة للاهتمام بملف الإسكان

ناظم: البنك المركزي بادر بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان

ناظم: المبادرة ستمنح قروضاً للمواطنين بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية

ناظم: مدة تسديد القروض تصل إلى 20 عاماً وستحفز المواطنين على شراء الوحدات السكنية

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