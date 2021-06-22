2021/06/22 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناظم: البنك المركزي بادر بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان

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