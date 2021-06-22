المتحدث باسم الحكومة: هناك اجراءات لدى الحكومة للاهتمام بملف الاسكان

2021/06/22 | 18:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد المتحدث باسم الحكومة،حسن ناظم :" ان هناك اجراءات لدى الحكومة للاهتمام بملف الاسكان".وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي :" ان البنك المركزي بادر بتمويل المصرف العقاري وصندوق الاسكان باكثر من تريليون و800 مليون دينار "./انتهى7

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