2021/06/22 | 18:00 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناظم: هناك إجراءات لدى الحكومة للاهتمام بملف الإسكان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/22 | 18:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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