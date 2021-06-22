المالية النيابية تستضيف محافظ البنك المركزي.. إطلاق مبادرة بقيمة 5 تريليونات

2021/06/22 | 18:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أطلق البنك المركزي العراقي، مبادرة بقيمة 5 تريليونات، لدعم قطاع الإسكان واستكمال المجمعات السكنية.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللجنة المالية النيابية برئاسة هيثم الجبوري وحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، استضافت محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ونائب المحافظ عمار حمد خلف”.وأضاف، أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تستضيف محافظ البنك المركزي..



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