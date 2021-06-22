بالصور.. مراسم الذكرى السنوية الاولى لرحيل الفنان عطا جاوشين

2021/06/22 | 18:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت مراسم الذكرى السنوية الاولى لرحيل الفنان عطا جاوشين اليوم الثلاثاء 22/6/2021، في حديقة عطا جاوشين بحي آشتي بمدينة السليمانية، بحضور عائلة الراحل وذويه واصدقائه وعدد من الفنانين.

يذكر ان الفنان عطا جاوشين من مواليد السليمانية 1961، توفي العام 2020 بسبب اصابته بفايروس كورونا وترك خلفه العشرات من الاغاني الاصيلة ذكرى له.

PUKmedia جعفر جلالي

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