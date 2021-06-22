بدء عملية استلام قمح الفلاحين في كرميان

2021/06/22 | 18:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح خلال مراسم، مركز استلام قمح الفلاحين في كرميان، اليوم الثلاثاء 22/6/2021، بحضور المشرف على ادارة كرميان والمدير العام لزراعة كرميان ومدير الرقابة التجارية.

واوضحت اللجنة الخاصة بعملية الاستلام، ان جميع المستلزمات متوفرة لاستلام قمح الفلاحين في حدود كرميان واليوم ستبدأ عملية الاستلام وفق التعليمات.

وقال المشرف على ادارة كرميان جلال نوري، تم اليوم فتح الصوامع ومراكز استلام القمح امام الفلاحين في جميع مدن اقليم كوردستان وفي كرميان ايضا تبدأ عملية استلام قمح الفلاحين وواضح ان ذلك يكون وفق خطط الزراعة.

واضاف، طالبنا في اللجنة العليا لمواجهة الجفاف بتعويض الفلاحين المتضررين بسبب الجفاف.

PUKmedia تصوير: كاوه جاسم

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