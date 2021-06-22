بالوثيقة.. النزاهة البرلمانية تخاطب وزير المالية بشان تطبيق مواد الموازنة

2021/06/22 | 18:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها، عن مخاطبة لجنة النزاهة البرلمانية الى وزير المالية بشان تطبيق مواد الموازنة المتعلقة بمستحقات اقليم كردستان.

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