الحكومة العراقية: قروض بلا فوائد للمواطنين من أجل شراء وبناء وحدات سكنية

2021/06/22 | 18:11 - المصدر: وكالة ناس

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المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: هناك إجراءات لدى الحكومة للاهتمام بملف الإسكان

ناظم: البنك المركزي بادر بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأكثر من تريليون و800 مليار دينار

ناظم: المبادرة ستمنح قروضاً للمواطنين بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية

ناظم: مدة تسديد القروض تصل إلى 20 عاماً وستحفز المواطنين على شراء الوحدات السكنية

ناظم: مجلس الوزراء استضاف رئيس مفوضية الانتخابات لتذليل الصعوبات التي تواجه عملها

ناظم: مجلس الوزراء ناقش تهيئة مخازن المفوضية والعناية بالكادر الذي سيعمل خلال الانتخابات

ناظم: الحكومة عازمة على إنجاز انتخابات عادلة ونزيهة في موعدها المحدد

ناظم: مجلس الوزراء وافق على تخصيص ثلاثة مليارات دينار لتوسعة طريق بغداد - كوت

ناظم: مجلس الوزراء قرر شطب المبالغ التي بذمة موظفي مؤسسة السجناء الذين استشهدوا جراء الإرهاب

ناظم: مجلس الوزراء أقر الستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية التي تتضمن قضايا حساسة

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