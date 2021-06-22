المتحور دلتا.. إشارات غير مطمئنة في أميركا وتحذير من خطره

2021/06/22 | 18:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إشارات غير مطمئة بدأت تظهر في الولايات المتحدة، فسلالة فيروس دلتا الخطير نتتشر بسرعة كبيرة في أميركا، وقد تصبح البلاد تحت وطأة هذه السلالة في غضون أسابيع.

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