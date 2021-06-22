2021/06/22 | 18:18 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 22 يونيو 2021 | 06:11 مساءً

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مجلس القضاء الاعلى يستنكر ما تعرض لها دار القضاء في محافظة ذي قار

استنكر مجلس القضاء الاعلى اليوم الثلاثاء ما تعرضت له محكمة استئناف ذي قار من ممارسات وصفها بغير المسؤولة .



وقال المجلس في بيان انه بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٢ قامت مجموعة من المواطنين بالتظاهر امام مبنى رئاسة استئناف ذي قار مقر رئاسة القضاء في المحافظة وازاء اصرارهم على مقابلة رئيس الاستئناف للاستماع لوجهة نظرهم .



واضاف انه " تم السماح لهم بالدخول الى المبنى واللقاء بهم في مكتب رئيس الاستئناف لغرض الاستماع الى مطالبهم بغية تنفيذ ما يمكن منها الداخلة ضمن اختصاص القضاء .



مبينا "ان البعض منهم تجاوز بسلوكه الاسلوب السلمي في طرح المطالب وبدرت منهم الفاظا وافعالا لا تليق بمن لديه مطالب مشروعة سيما وان القضاء هو مؤسسة مدنية واجبها تطبيق القانون على ما يعرض عليها من وقائع وادلة والقرارات التي تصدر من القضاء في حال عدم القناعة بها يتم الطعن بها وفق القانون لدى جهات الطعن التي حددها القانون .



لافتا الى انه " ليس من مهام القضاء القيام باعمال الجهات الامنية والتحقيقية التابعة للسلطة التنفيذية التي تضطلع بموجب القانون بمهمة جمع الادلة وتعقب المتهمين بمختلف الجرائم للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء كما ان اجراءات التحقيق والمحاكمات تخضع لتقدير القضاة على وفق ما يرسمه القانون وليس على وفق تقدير اطراف العلاقة وتقيمهم لما يقدم للقضاء.



واشار البيان " لذا يستنكر مجلس القضاء الاعلى الافعال التي قام بها هذا البعض في محافظة ذي قار اليوم تجاه دار القضاء في المحافظة وقد تم الايعاز الى جهات التحقيق والجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من خالف القانون بارتكاب هذه الافعال غير الحضارية المدانة ويدعو الجهات الامنية في المحافظة للقيام بدورها في حفظ امن مؤسسات الدولة ومنها القضاء.

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