مجلس القضاء الأعلى يصدر بياناً حول ما جرى في مبنى رئاسة استئناف ذي قار

2021/06/22 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عن

استنكاره لما وصفها بـ"الافعال غير

السلمية التي قام بها البعض في دار

القضاء في محافظة ذي قار".

وذكر المجلس في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٢

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