انحسار وتيرة تفشي “دلتا” كورونا للمرة الأولى منذ ظهورها في بريطانيا

2021/06/22 | 18:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن تراجع وتيرة تفشي طفرة “دلتا” الهندية من فيروس كورونا في البلاد، للمرة الأولى منذ ظهورها.وأشاد وزير الصحة بالبيانات “المشجعة” التي تظهر أن معدل […]

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