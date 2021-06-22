2021/06/22 | 18:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة حكومية بمنح قروض للمواطنين بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية.وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي يعقد عقب جلسة مجلس الوزراء، إن “هناك إجراءات لدى الحكومة للاهتمام بملف الإسكان”، مضيفا أن “البنك المركزي بادر بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأكثر من تريليون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناظم: البنك المركزي بادر بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأكثر من تريليون و800 مليار دينار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناظم: البنك المركزي بادر بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأكثر من تريليون و800 مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).