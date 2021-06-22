"تمس قطاعاً مهماً".. تحرك نيابي لحل "أم المشاكل" في العراق

2021/06/22 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، إدراج أمر في الموازنة لصالح المدارس في العراق، واصفا قضية الأبنية المدرسية بأنها "أم المشاكل" في التربية.

وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق لديه مدارس كرفانية وطينية الى الآن ونحن في منتصف عام 2021"، مؤكدا أن "هذا الأمر غير صحيح وأن مشكلة الابنية المدرسية هي أم المشاكل بالتربية، حيث أن الصف الواحد في بعض المدارس يضم 70 - 90 طالبا، وهذا لايساعد الطالب على استقبال الدروس".

وأضاف المكصوصي، أن "وزارة التربية والحكومات المحلية قامت بهدم واعادة بناء عدد من المدارس، لكن من الصعوبة في هذه الفترة جعل الدوام احاديا رغم مضي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ببناء مايقارب الفي مدرسة"، لافتا إلى أن "العراق يعتزم بناء الف مدرسة هذا العام ضمن القرض الصيني، وهذا الأمر أدرج في الموازنة".

وأكد المكصوصي، "حاجة البلد الى الف مدرسة اخرى لغرض انهاء الدوام الرباعي والثلاثي"، مبينا أن "الدوام سيبقى ثنائيا حتى بعد توفر هذا العدد من المدارس".

يذكر أن العراق فيه أكثر من عشرة ملايين طالب موزعين على 16 ألف مدرسة فقط في عموم البلد، وهو عدد غير قابل لحل أزمة الدوام الثنائي والثلاثي، ويكشف حجم النقص الكبير لعدد الأبنية المدرسية، إذ إن أكثر من 600 طالب يضطرون للدوام في المدرسة الواحدة المهيئة لاستقبال مئتي طالب فقط.

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