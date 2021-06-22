2021/06/22 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، القبض على 9 مطلوبين للقضاء في البصرة بينهم ثلاثة بقضايا مخدرات.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات البصرة من إلقاء القبض على ٩ مطلوبين للقضاء ثلاثة منهم تجارة المخدرات والمشروبات الكحولية".

واضافت الخلية ان "قوة من لواء المغاوير في قيادة عمليات البصرة واللواء ٣٦ الآلي وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة وقوة مرتبة من مقر قيادة العمليات تمكنت من ضبط ١١ بندقية متنوعة وثلاث رمانات يدوية واعتدة مختلفة الأنواع".

وافادت ان "قوة مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على احد أهم المجرمين في محافظة البصرة وقضاء الزبير والمطلوب قضائيا وفق مواد جنائية وأخرى إرهابية بعد مطاردته لفترة طويلة من قبل القوات الأمنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 9 مطلوبين للقضاء في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 9 مطلوبين للقضاء في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).