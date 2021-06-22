انشاء مجمع سكني خاص بموظفي وزارة الصناعة والمعادن في الموصل

2021/06/22 | 18:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلنت هيئة استثمار نينوى عن الشروع بانشاء مجمع جوهرة السكني بمدينة الموصل.وقال مدير الهيئة مدحت العاني في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان الهيئة وقعت اليوم عقد انشاء مشروع مجمع الجوهرة السكني الخاص بموظفي وزارة الصناعة والمعادن ".واضاف العاني ان" المجمع يضم 22 عمارة سكنية مؤلفة من 10طوابق لكل منها بمجموع 1400 شقة متنوعة ، سيتم توزيعها على موظفي الوزارة "، مبينا :" ان مدة انشاء المجمع حددت بنحو (15)شهرا بايسر الموصل "./انتهى

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