مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة

2021/06/22 | 18:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم ان المجلس وافق على مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة.وقال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي :" ان المجلس قرر شطب المبالغ التي بذمة موظفي مؤسسة السجناء الذين استشهدوا جراء الارهاب".واضاف ناظم: " ان مجلس الوزراء ناقش طبع المقررات المدرسية وتوفيرها مع بدء العام الدراسي"./انتهى9

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