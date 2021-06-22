الصحة العراقية تعلن حصيلة الاصابات والوفيات الجديدة بكورونا

2021/06/22 | 18:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لجائحة كورونا في عموم البلاد....

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