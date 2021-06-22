الإعدام لعراقي في مصر لتورطه في قضية قتل زوجته

2021/06/22 | 18:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات المنصورة، شمال مصر، اليوم الثلاثاء، بإعدام عراقي استأجر عاطلا لفضح زوجته من أجل تطليقها والزواج بأخرى، ولكن العاطل قتل الزوجة في جري...

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