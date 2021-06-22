2021/06/22 | 18:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة دولية تطالب بأنهاء معاناة اللاجئين الشيعة في المانيا واستراليا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة دولية تطالب بأنهاء معاناة اللاجئين الشيعة في المانيا واستراليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).