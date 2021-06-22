البصرة.. القبض على مطلوبين بينهم تجار مخدرات

2021/06/22 | 18:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، القبض على ٩ مطلوبين للقضاء بينهم ثلاثة من تجار المخدرات والمشروبات الكحولية.

وقالت القيادة في بيان صحفي، انه “تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات البصرة من إلقاء القبض على ٩ مطلوبين للقضاء ثلاثة منهم تجارة المخدرات والمشروبات الكحولية”.

واضافت القيادة، “كما تمكنت قوة من لواء المغاوير في قيادة عمليات البصرة واللواء ٣٦ الآلي وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة وقوة مرتبة من مقر قيادة العمليات من ضبط ١١ بندقية متنوعة وثلاث رمانات يدوية واعتدة مختلفة الأنواع”.

وتابعت “كما تمكنت قوة مشتركة من إلقاء القبض على إحد أهم المجرمين في محافظة البصرة وقضاء الزبير والمطلوب قضائيا وفق مواد جنائية وأخرى إرهابية بعد مطاردتة لفترة طويلة من قبل القوات الأمنية”.

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