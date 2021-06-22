مجلس الوزراء يناقش طبع المقررات المدرسية وتوفيرها

2021/06/22 | 18:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقش مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، طبع المقررات المدرسية وتوفيرها مع بدء العام الدراسي.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي، أن مجلس الوزراء “قرر شطب المبالغ التي بذمة موظفي مؤسسة السجناء الذين استشهدوا جراء الإرهاب”.

وأضاف أن “مجلس الوزراء اقر الستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية التي تتضمن قضايا حساسة”، مشيراً الى أن المجلس “وافق على مشروع قانون معهد إعداد مفوضي الشرطة”.

وتابع ان “هناك إجراءات لدى الحكومة للاهتمام بملف الإسكان”، مبينا ، أن “البنك المركزي بادر بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأكثر من تريليون و800 مليار دينار”.

واكد ناظم، أن “المبادرة ستمنح قروضاً للمواطنين بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية”، مبيناً أن “مدة تسديد القروض تصل إلى 20 عاماً وستحفز المواطنين على شراء الوحدات السكنية”.

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