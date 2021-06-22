تعليق من الخارجية السعودية على فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية

2021/06/22 | 18:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الثلاثاء، إن المملكة ستبني حكمهما على حكومة الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بناء على الوقائع على الأرض.

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وأضاف الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي أن خامنئي هو صاحب القول الفصل في السياسة الخارجية.

وصرح وزير الخارجية السعودي بأن "السياسة الخارجية في إيران، من منظورنا يديرها الزعيم الأعلى على أي حال، لذلك نحن نبني تعاملاتنا ونهجنا مع إيران على أساس الوقائع على الأرض، والتي ستكون مصدر حكمنا على الحكومة الجديدة بصرف النظر عن من يتولى المنصب".

ولم يوضح كيف يريد لهذا الواقع أن يتغير، لكنه قال إنه "منزعج للغاية" من عدم رد إيران حتى الآن على أسئلة بخصوص برنامجها النووي، في إشارة على ما يبدو إلى سعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على تفسيرات بشأن مصدر جزيئات يورانيوم عثر عليها في موقع تحت الأرض في إيران".

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