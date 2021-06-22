2021/06/22 | 18:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت اللجنة المالية، اليوم الثلاثاء، مفاجأة غير سارة لأصحاب قرار 315.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “قرار 315 الخاص بالعقود لم يدرج ضمن موازنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تعلن مفاجأة غير سارة لأصحاب قرار 315 المركز الخبري الوطني.

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