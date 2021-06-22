2021/06/22 | 19:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، القبض على 9 مطلوبين للقضاء في البصرة بينهم ثلاثة بقضايا مخدرات.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات البصرة من إلقاء القبض على ٩ مطلوبين للقضاء ثلاثة منهم تجارة المخدرات والمشروبات الكحولية”.واضافت الخلية ان “قوة من لواء المغاوير في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 9 مطلوبين للقضاء في البصرة بينهم ثلاثة بقضايا مخدرات first appeared on النور نيوز.

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