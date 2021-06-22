سعر صرف الدولار يواصل الانخفاض في السوق العراقية

2021/06/22 | 19:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد ينشر “النور نيوز” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لمساء يوم الثلاثاء، (22 حزيران 2021)، بحسب رصد مختصين. بغداد – بورصة الكفاح 147,500 —– في الصيرفات (تقريبي) شراء 147,000 بيع 148,000 في حين سجلت بورصة الكفاح وعدد من مكاتب الصيرفة، صباح اليوم الثلاثاء الاسعار التالية: 147,800 …. السعر في الصيرفات ( تقريبي) …

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