أبو المائة و-تامديازت- - عذري مازغ

2021/06/22 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ أبو المائة هو تقليد احتفالي بليسي طارق بمدينة ازرو يحتفى به تعبيرا عن بقاء مائة يوم على امتحانات الباكالوريا وهو تقليد يشجع التلاميذ بتفجير طاقاتهم الإبداعية في الشعر والمسرح والنقد وتحفيزهم على الثقة بالنفس والتربية الديموقراطية وبناء الشخصية المرحة الوازنة.



كان يسمح به بالحرية في تناول اي موضوع واستعمال أي شكل تعبيري متاح في محاكات أساليب بعض الأساتذة وإداريي المؤسسة أو حتى تناول قضايا اجتماعية ......





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