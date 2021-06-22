قوباد طالباني: تقليل الروتين واجراء التسهيلات للتجار

2021/06/22 | 19:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشرف قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزارء في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، على اجتماع مع الوزارات والمديريات ذات العلاقة بعمل المنافذ الحدودية بهدف تنظيم الحركة التجارية وتشكيل تعاون اكثر لمعالجة النواقص.

وأكد قوباد طالباني، خلال الاجتماع الذي عقد في اربيل ، على اعادة تنظيم كيفية جمع الايرادات المالية للمنافذ الحدودية وكذلك اعادة تنظيم آلية تنفيذ التعليمات الخاصة بعمل المنافذ الحدودية.

واشار نائب رئيس مجلس الوزراء، الى انه من الضروري على الوزارات ذات الصلة بعمل المنافذ الحدودية، العمل على تقليل الروتين من اجل اجراء تسهيلات اكثر للتجار والذي يمثل بدوره سببا لزيادة النشاط التجاري وتقوية القطاع الخاص، ولهذا السبب، شدد قوباد طالباني على اعادة كتابة منهاج عمل مشترك مع تحديد آلية لكيفية تنفيذ الاعمال في المنافذ الحدودية.

هذا وحضر الاجتماع، وزراء، الداخلية، المالية والاقتصاد، البلديات والسياحة، الاعمار، الصحة، النقل والمواصلات، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، مدير عام الجمارك، ممثل وزارة الزراعة، ومدير عام التجارة.

الاجتماع هذا، هو مكمل لاجتماع الاسبوع المنصرم لقوباد طالباني مع المدراء العامين لجمارك اقليم كوردستان والبنوك التجارية، والذي تم خلالها التأكيد على اجراء الاصلاحات وتنظيم عمل الجمارك والمنافذ الحدودية وتقليل الروتين من اجل زيادة وتنويع الايرادات المالية وتفعيل النشاط التجاري.

PUKmedia ترجمة

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