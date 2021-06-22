محكمة مصرية تقضي بإعدام عراقي استأجر عاطلاً لـ

2021/06/22 | 19:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر، الثلاثاء، بإعدام عراقي مدان بالاشتراك بجريمة انتهت بمقتل زوجته على يد شخص آخر.

ووقعت الحادثة التي هزت الرأي العام في شهر حزيران/يونيو من العام الماضي حيث عثر على جثة الطالبة في كلية العلوم "إيمان عادل" ذات الـ 21 عامًا في منزلها بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، قبل أنّ تثبت التحقيقات تورط زوجها العراقي حسين محمد عبدالله في الجريمة.

واعترف عبدالله بأنه اتفق مع عاطل يدعى "أحمد رضا الشحات" على اغتصاب زوجته وتصويرها وفضحها، ليتمكن من الانفصال عنها دون دفع مستحقاتها الشرعية، ويتزوج بأخرى.

كما اعترف، بـ "تسهيل دخول العاطل إلى منزل الزوجية، لكن الزوجة دافعت عن شرفها فاضطر المتهم الثاني لقتلها حتى لا يفتضح أمره".

وحكمت المحكمة بإعدام المدان الثاني في الجريمة، فيما قال القاضي إنّ "إن هذه الجريمة أوجعت قلوب المصريين".

وكشفت مقاطع من كاميرا مراقبة، العام الماضي، لحظة دخول العاطل إلى منزل الضحية بعد مغادرة الزوج، متنكرًا بلباس امرأة منقبة.

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