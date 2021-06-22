مجلس الوزراء يمول أمانة بغداد بـ 3 مليارات لتوسعة طريق دولي يربط بالعاصمة

2021/06/22 | 19:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، تمويل أمانة بغداد 3 مليارات لتوسعة طريق دولي يربط بالعاصمة.

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وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 حزيران 2021)، ان "مجلس الوزراء وافق على تخصيص وزارة المالية (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار، الى أمانة بغداد من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، لتوسعة شارع (77) وشارع (80)، وطريق بغداد- كوت ، رستمية، وإعادة القابلوات الى مسارها الصحيح بحسب المواصفات الفنية المقدمة من وزارة الكهرباء، استنادا الى احكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021".

واضاف البيان ان "المجلس قرر تأمين مبلغ (2000000000) دينار، فقط ملياري دينار للمشروع المذكور آنفا، من خلال المناقلة ومن خلال التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط".

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