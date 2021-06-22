"اعتصام المرأة الواحدة" في كربلاء.. "اعتداء" على أم إيهاب الوزني وفيديو يوثق الواقعة

2021/06/22 | 19:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الثالث على التوالي تفض القوات الأمنية العراقية في محافظة كربلاء "اعتصام المرأة الواحدة" كما يطلق ناشطو المحافظة على حركة الاحتجاج التي تقودها أم الناشط، إيهاب الوزني، الذي اغتيل في المحافظة قبل نحو شهرين على يد مجهولين.لليوم الثالث على التوالي تفض القوات الأمنية العراقية في محافظة كربلاء "اعتصام المرأة الواحدة" كما يطلق ناشطو المحافظة على حركة الاحتجاج التي تقودها أم الناشط، إيهاب الوزني، الذي اغتيل في المحافظة قبل نحو شهرين على يد مجهولين.

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