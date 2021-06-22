مديرية في كربلاء تتخذ اجراءات صارمة بحق هؤلاء

2021/06/22 | 19:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية مجاري كربلاء، اليوم الثلاثاء، اتخاذها إجراءات صارمة بحق سارقي أغطية فتحات المجاري، فيما حذرت من خطورة ذلك.وقال مدير مجاري كربلاء عامر عبيد للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”،: […]

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