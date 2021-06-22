بينهم 'إرهابي مهم'.. الإطاحة بمطلوبين للقضاء في البصرة

2021/06/22 | 19:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن القبض على مطلوبين للقضاء، بينهم أحد أهم المجرمين، في محافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات البصرة تمكنت من إلقاء القبض على ٩ مطلوبين للقضاء ثلاثة منهم تجارة المخدرات والمشروبات الكحولية"، مشيرة إلى "تمكن قوة من لواء المغاوير في قيادة عمليات البصرة واللواء ٣٦ الآلي وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة وقوة مرتبة من مقر قيادة العمليات من ضبط ١١ بندقية متنوعة وثلاث رمانات يدوية واعتدة مختلفة الأنواع".

وبينت، أن "قوة مشتركة امكنت من إلقاء القبض على إحد أهم المجرمين في محافظة البصرة وقضاء الزبير والمطلوب قضائيا وفق مواد جنائية وأخرى إرهابية بعد مطاردتة لفترة طويلة من قبل القوات الأمنية".

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