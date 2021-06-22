التشكيل السيرذاتيّ الروائيّ.. واكتشاف الحب

2021/06/22 | 19:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمّد صابر عبيد تمتدّ أساليب التشكيل السيرذاتيّ إلى حدود شاسعة داخل رغبة كثير من الكتّاب في توظيف تجاربهم الذاتيّة لإنجاز نصوص أدبيّة، ولاسيّما حين ندرك أنّ السيرة الذاتيّة للأديب تعدّ منجماً سردياً هائلاً وذخيرة حكائيّة لا تنضب، يمكن أن توفّر له مرجعيّة كثيفة وخزيناً عميقاً ومتعدّداً للنهل منه وتوظيفه في نصوص متنوّعة التشكيل […]

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