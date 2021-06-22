2021/06/22 | 19:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الثلاثاء 22 يونيو 2021 | 07:07 مساءً

| عدد القراءات : 14

كردستان: تقليل الروتين واجراء التسهيلات للتجار في المنافذ الحدودية

اشرف قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان ردستان، اليوم الثلاثاء، على اجتماع مع الوزارات والمديريات ذات العلاقة بعمل المنافذ الحدودية بهدف تنظيم الحركة التجارية وتشكيل تعاون اكثر لمعالجة النواقص.



وأكد قوباد طالباني، خلال الاجتماع الذي عقد في اربيل ، على اعادة تنظيم كيفية جمع الايرادات المالية للمنافذ الحدودية وكذلك اعادة تنظيم آلية تنفيذ التعليمات الخاصة بعمل المنافذ الحدودية.



واشار نائب رئيس مجلس الوزراء، الى انه من الضروري على الوزارات ذات الصلة بعمل المنافذ الحدودية، العمل على تقليل الروتين من اجل اجراء تسهيلات اكثر للتجار والذي يمثل بدوره سببا لزيادة النشاط التجاري وتقوية القطاع الخاص، ولهذا السبب، شدد قوباد طالباني على اعادة كتابة منهاج عمل مشترك مع تحديد آلية لكيفية تنفيذ الاعمال في المنافذ الحدودية.



هذا وتعاني المنافذ الحدودية في الحكومة المركزية من عدم معرفتها بإيرادات المنافذ الحدودية في اقليم كردستان شمال العراق.



هذا وحضر الاجتماع، وزراء، الداخلية، المالية والاقتصاد، البلديات والسياحة، الاعمار، الصحة، النقل والمواصلات، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، مدير عام الجمارك، ممثل وزارة الزراعة، ومدير عام التجارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان: تقليل الروتين واجراء التسهيلات للتجار في المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان: تقليل الروتين واجراء التسهيلات للتجار في المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).