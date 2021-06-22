2021/06/22 | 19:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاعا من 10633 في اليوم السابق.وسجلت بريطانيا أيضا 27 وفاة بالمرض في غضون 28 يوما من تشخيص الإصابة بفيروس كورونا بالمقارنة مع خمس وفيات أمس الاثنين.ويأتي هذا الارتفاع في الإصابات وسط طمأنة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك للمواطنين، بأن وتيرة تفشي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تسجل 11625 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تسجل 11625 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).