2021/06/22 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | حسن ناظم: هناك إجراءات لدى الحكومة للاهتمام بملف الإسكان

ناظم: البنك المركزي بادر بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأكثر من تريليون و800 مليار دينار

ناظم: المبادرة ستمنح قروضاً للمواطنين بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية

ناظم: مدة تسديد القروض تصل إلى 20 عاماً وستحفز المواطنين على شراء الوحدات السكنية

ناظم: مجلس الوزراء ناقش تهيئة مخازن المفوضية والعناية بالكادر الذي سيعمل خلال الانتخابات

ناظم: الحكومة عازمة على إنجاز انتخابات عادلة ونزيهة في موعدها المحدد

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