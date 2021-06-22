2021/06/22 | 19:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن نحو 41 مليون شخص حول العالم عرضة لخطر المجاعة الوشيك، مشيرا إلى أن الأسعار المرتفعة للأغذية الأساسية تفاقم الضغوط القائمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة تحذر بشأن تزايد اعداد المجاعة في العالم المركز الخبري الوطني.

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