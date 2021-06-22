اتخاذ إجراءات صارمة لكبح ظاهرة تهدد حياة البشر في محافظة عراقية

2021/06/22 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مجاري كربلاء، اليوم الثلاثاء، اتخاذها إجراءات صارمة بحق سارقي أغطية فتحات المجاري، فيما حذرت من خطورة ذلك.

وقال مدير مجاري كربلاء عامر عبيد للوكالة الرسمية، إن "محافظة كربلاء بأقضيتها ونواحيها تمتلك خمسة وثلاثين ألف فتحة مجار، وما يقارب ثلاثين ألف فتحة تصريف جانبية"، مبينا أنه "يصعب السيطرة عليها وحماية أغطيتها من السرقة".

وأضاف، أن "مديرية المجاري قامت بمفاتحة محافظة كربلاء وقيادة الشرطة وقيادة العمليات، لوضع حد لهذه الظاهرة غير الحضارية التي تعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم الخاصة الى الخطر والضرر"، لافتا الى أنه "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحد من هذه الظاهرة منها الغرامة والحبس".

من جانب آخر قال مدير فرع مجاري الحر، رائد عبود، إن "سرقة أغطية "منهولات" المجاري بدأت بالظهور في كربلاء منذ ما يقارب الثلاثة أشهر لاسيما بعد عمل معامل الحديد والصلب لاحتوائها على حديد الآهين أو ما يسمى بحديد الزهر لتدويره وإعادة تصنيعه".

وتابع أن "سرقة أغطية المجاري تكلف الدولة مبالغ مالية تقدر بمليوني دينار وربما تصل الى الثلاثة ملايين شهرياً وهذا يشكل عبئاً إضافياً على الدوائر كونها تعمل بنظام التمويل الذاتي".

وأشار إلى أن "هناك حوادث حدثت منها حالة وفاة واحدة لطفل في الثالثة من عمره سقط في أحد "المنهولات" التي سرقت حديثاً فضلاً عن حدوث عدد من حالات الإصابة والعوق الدائم للمواطنين وسقوط عدد من السيارات فيها وتعرضها الى الضرر"، داعيا "الى ضرورة إيقاف هذه السرقات وتجنب أخطارها".

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