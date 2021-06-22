جامعة ميسان تنظم دورة عن فوائد واضرار الدهون للانسان

2021/06/22 | 19:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظمت كلية التمريض في جامعة ميسان دورة بعنوان / فوائد وأضرار الدهون على جسم الإنسان/ ، بمشاركة عدد من موظفي الكلية.وذكر المحاضر في الدورة المدرس " سعد صبري شامخ" انها تناولت تعريف الدهون التي تعتبر أحد العناصر الغذائية لما لها من أهمية لأنها تؤدي وظائف مختلفة في الجسم وتزويده بكمية كافية من المغذيات التي يحتاجها دون أن تعرضه للأضرار.واضاف :" ان الدورة اوضحت أضرار الدهون وارتباطها بأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وألتهاب المفاصل والسرطان " .وتابع :"ان الدورة اوصت بان يستهلك البالغون من ٢٥-٣٠٪ من السعرات الحرارية من الدهون وإلا تتجاوز نسبة الدهون المشبعة ١٠٪ حيث يقوم الجسم بانتاج دهون مشبعة بما يكفي من حاجته ، ويؤدي نقص الدهون في الجسم تدريجياً إلى تدهور الذاكرة وضعفها بالتالي الصعوبة في التركيز"./ انتهى

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